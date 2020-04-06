Глава Минздрава констатировал подъем заболеваемости коронавирусом в России

Мурашко также опроверг утверждения об искусственном происхождении COVID-19 и подтвердил его опасность для людей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Число новых случаев коронавирусной инфекции и количество пациентов с тяжелым течением заболевания в России растут, поэтому можно говорить, что пока страна находится на подъеме заболеваемости, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня подъем заболеваемости, и количество тяжелых пациентов прирастает ежедневно, мы видим и тяжелые исходы в том числе", - сказал Мурашко в эфире "Первого канала" в интервью журналисту Владимиру Познеру. По его словам, пока рано делать выводы об эффективности принимаемых в России ограничительных мер - их эффект будет виден в течение ближайшей недели-двух.

Как заявил Мурашко, "вся статистика, все прогнозы" по развитию ситуации с коронавирусом строятся применительно к этим ограничениям. "И когда будет пик, и какой высоты будет, и какое основание будет у этого пика, будет зависеть от тех мер, которые сегодня вводятся. Те меры, которые введены сейчас, они пока показывают маленький результат, потому что дальше это будет больше видно. Вот эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры", - сказал Мурашко.

Он также подчеркнул, что введенные в России меры - это правильный шаг, они помогли избежать более негативного развития событий. "То, что сегодня ввели, нужно было ввести, действительно, иначе мы бы пошли по худшему сценарию", - уверен министр.

Коронавирус никто специально не создавал в лаборатории

Кроме того, Мурашко заявил, что не сомневается в том, что коронавирус появился естественным путем и что его никто специально не создавал в лаборатории.

"На сегодняшний день все-таки большинство (экспертов - ИФ) говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться", - подчеркнул министр.

По словам главы Минздрава, действительно, есть отдельные ученые, которые высказывают мнение о том, что вирус мог появиться как-то иначе. Однако, отметил он, основная масса данных и доказательств говорит о естественном пути появления вируса. "Все-таки это естественный вирус, не нужно инсинуаций", - сказал Мурашко.

Коронавирус реален и действительно опасен

Министр также отметил, что врачи не сомневаются в том, что коронавирус реален и представляет опасность для населения.

"О том, что это придуманная история - это не так. Мы же видим тяжелых больных. Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются (легкие - ИФ), это особое течение заболевания. Оно действительно серьезное. И поэтому говорить, что это надуманно, что это раздуто - ну, мне кажется, это не совсем точно", - заявил Мурашко.

Так он ответил на просьбу прокомментировать мнение, что ситуация с коронавирусом была искусственно создана для того, чтобы "отвлечь людей от чего-то".