Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 06.04В России 6 343+954В мире 1 272 115+74 710

Глава Минздрава констатировал подъем заболеваемости коронавирусом в России

Мурашко также опроверг утверждения об искусственном происхождении COVID-19 и подтвердил его опасность для людей

Глава Минздрава констатировал подъем заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Число новых случаев коронавирусной инфекции и количество пациентов с тяжелым течением заболевания в России растут, поэтому можно говорить, что пока страна находится на подъеме заболеваемости, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня подъем заболеваемости, и количество тяжелых пациентов прирастает ежедневно, мы видим и тяжелые исходы в том числе", - сказал Мурашко в эфире "Первого канала" в интервью журналисту Владимиру Познеру. По его словам, пока рано делать выводы об эффективности принимаемых в России ограничительных мер - их эффект будет виден в течение ближайшей недели-двух.

Пандемия коронавируса

Как заявил Мурашко, "вся статистика, все прогнозы" по развитию ситуации с коронавирусом строятся применительно к этим ограничениям. "И когда будет пик, и какой высоты будет, и какое основание будет у этого пика, будет зависеть от тех мер, которые сегодня вводятся. Те меры, которые введены сейчас, они пока показывают маленький результат, потому что дальше это будет больше видно. Вот эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры", - сказал Мурашко.

Он также подчеркнул, что введенные в России меры - это правильный шаг, они помогли избежать более негативного развития событий. "То, что сегодня ввели, нужно было ввести, действительно, иначе мы бы пошли по худшему сценарию", - уверен министр.

Коронавирус никто специально не создавал в лаборатории

Кроме того, Мурашко заявил, что не сомневается в том, что коронавирус появился естественным путем и что его никто специально не создавал в лаборатории.

"На сегодняшний день все-таки большинство (экспертов - ИФ) говорит, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям взаимодействия с человеком. Не вижу повода в этом усомниться", - подчеркнул министр.

По словам главы Минздрава, действительно, есть отдельные ученые, которые высказывают мнение о том, что вирус мог появиться как-то иначе. Однако, отметил он, основная масса данных и доказательств говорит о естественном пути появления вируса. "Все-таки это естественный вирус, не нужно инсинуаций", - сказал Мурашко.

Коронавирус реален и действительно опасен

Министр также отметил, что врачи не сомневаются в том, что коронавирус реален и представляет опасность для населения.

"О том, что это придуманная история - это не так. Мы же видим тяжелых больных. Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются (легкие - ИФ), это особое течение заболевания. Оно действительно серьезное. И поэтому говорить, что это надуманно, что это раздуто - ну, мне кажется, это не совсем точно", - заявил Мурашко.

Так он ответил на просьбу прокомментировать мнение, что ситуация с коронавирусом была искусственно создана для того, чтобы "отвлечь людей от чего-то".

Хроника коронавируса. Апрель.

18
Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожностиВласти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

Новости

Минсельхоз разрешил табачным фабрикам возобновить работу

На замглавы Минпромторга Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство в Ижевске

В РФ создали броневик "Тигр" для безопасного передвижения во время пандемии

В РФ создали броневик "Тигр" для безопасного передвижения во время пандемии

Минюст зарегистрировал партию разработчика World of Tanks

Пандемия коронавируса

Тест на коронавирус на дому будет стоить 1250 рублей

В Петербурге составлено две сотни протоколов о нарушении режима самоизоляции

Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу на фоне коронавируса

Полицейские получат компенсацию за сверхурочную работу на фоне коронавируса

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Пандемия коронавируса

В Подмосковье начали тестировать систему электронных пропусков

В Подмосковье начали тестировать систему электронных пропусков
Изменение Конституции

Три четверти россиян поддержали приоритет Конституции над международным правом

Три четверти россиян поддержали приоритет Конституции над международным правом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');