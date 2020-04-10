В Минздраве рассказали, как разделяют больных коронавирусом и пациентов с пневмонией

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Вся медицинская амбулаторно-поликлиническая служба сосредоточена на том, чтобы не допустить тяжелого осложнения у больных коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Там, где эпидемиологический процесс на подъеме и там, где мы видим высокий уровень заболеваемости, врачи в первую очередь должны вести пациентов (которые обращаются с симптомами вируса - ИФ) как "условно инфицированных", потому что чем раньше ты начнешь лечение этой категории пациентов, тем лучше будет исход лечения и тем меньше рисков, что пациент поступит с осложнением, с пневмонией в стационар. Поэтому вся медицинская служба, амбулаторно-поликлиническая, сосредоточена именно на том, чтобы не допустить тяжелого осложнения", - сказал Мурашко журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, как разделяют больных коронавирусом и страдающих другими заболеваниями, например, пневмонией, Мурашко пояснил, что они "дифференцируются клинически". "Мы видим и по снимкам легких особенности течения этого заболевания, на амбулаторном этапе тоже есть те клинические проявления, степень значимости того или иного симптома отличается при разных видах заболеваний", - добавил он.

Министр ранее отмечал, что врачи не сомневаются в том, что коронавирус реален и представляет опасность для населения.

"О том, что это придуманная история - это не так. Мы же видим тяжелых больных. Мы видим из снимков компьютерной томографии и рентгеновских снимков, как поражаются (легкие - ИФ), это особое течение заболевания. Оно действительно серьезное. И поэтому говорить, что это надуманно, что это раздуто - ну, мне кажется, это не совсем точно", - заявил Мурашко.

Так он ответил на просьбу прокомментировать мнение, что ситуация с коронавирусом была искусственно создана для того, чтобы "отвлечь людей от чего-то".

По данным на утро 10 апреля, в России было зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, суточный прирост составил 1786 человек (+ 17,6%). Во всех регионах срочно оборудуются места для таких больных и перепрофилируется персонал, на это из федерального бюджета выделяются дополнительные средства.