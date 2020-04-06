В мэрии Москвы пока не увидели необходимости в пропускном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет необходимости в пропускном режиме в Москве, но если поведение горожан изменится, то основания для таких мер появятся, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, почему не была введена в городе "система с пропусками".

При этом она отметила, что они могут быть введены, если "граждане не могут сами себя ограничить". "Сейчас мы такого не видим, мы этому очень рады, мы очень благодарны горожанам за это. Если что-то будет идти по-другому, и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жестких мер, включая пропуска", - пояснила Ракова.

Ездить на такси и личных авто можно в случае необходимости

Она отметила, что личным транспортом и такси можно пользоваться. "В случае необходимости этим транспортом пользоваться можно, но не нужно", - уточнила Ракова.

По ее словам, сейчас введенные меры получают одобрение среди горожан и дают свой эффект. "Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня у нас, по большому счету, социальное разобщение, которое необходимо, действительно, для предотвращения распространения заболевания, достигнуто", - сказала Ракова.

Она рассказала, что власти зафиксировали снижение трафика в метро на 85%, на 75% упала посещаемость городского наземного транспорта, на 60% снизилось количество поездок на личном транспорте. "Это просто сейчас невозможно не замечать, мы видим единичных людей на улице", - добавила заммэра.

Решения об очередных ограничениях в Москве из-за угрозы коронавируса принимаются еженедельно

Ракова также рассказала, что решения о введении очередных ограничительных мер по нераспространению коронавируса в Москве принимаются еженедельно. "Да, мы живем в недельных алгоритмах, которые принимаем, исходя из ряда обстоятельств, из эпидемиологической ситуации, из того, как (она - ИФ) развивается, какую динамику мы видим, какие меры считают эффективно применять в совокупности", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, как столичные власти принимают решения о мерах регулирования режима в городе.

Она уточнила, что это и экономические, и санитарно-эпидемиологические, и социальные меры. "Это же решение, которое многогранное, там много составляющих, которые должны быть учтены, поэтому мы в мэрии Москвы во главе с мэром, со всеми заместителями, вырабатываем такой комплекс мероприятий, план и принимаем решение, согласовывая его с федеральными коллегами", - сказала Ракова.