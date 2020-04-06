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В мэрии Москвы пока не увидели необходимости в пропускном режиме

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет необходимости в пропускном режиме в Москве, но если поведение горожан изменится, то основания для таких мер появятся, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В принципе этот режим достаточен на сегодняшний день. Нет необходимости вводить какие-то дополнительные меры", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, почему не была введена в городе "система с пропусками".

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При этом она отметила, что они могут быть введены, если "граждане не могут сами себя ограничить". "Сейчас мы такого не видим, мы этому очень рады, мы очень благодарны горожанам за это. Если что-то будет идти по-другому, и поведенческая модель изменится, значит, будут основания для введения более жестких мер, включая пропуска", - пояснила Ракова.

Ездить на такси и личных авто можно в случае необходимости

Она отметила, что личным транспортом и такси можно пользоваться. "В случае необходимости этим транспортом пользоваться можно, но не нужно", - уточнила Ракова.

По ее словам, сейчас введенные меры получают одобрение среди горожан и дают свой эффект. "Люди действительно стали заботиться о себе, обеспечивать безопасность своих близких и окружающих, и сегодня у нас, по большому счету, социальное разобщение, которое необходимо, действительно, для предотвращения распространения заболевания, достигнуто", - сказала Ракова.

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Она рассказала, что власти зафиксировали снижение трафика в метро на 85%, на 75% упала посещаемость городского наземного транспорта, на 60% снизилось количество поездок на личном транспорте. "Это просто сейчас невозможно не замечать, мы видим единичных людей на улице", - добавила заммэра.

Решения об очередных ограничениях в Москве из-за угрозы коронавируса принимаются еженедельно

Ракова также рассказала, что решения о введении очередных ограничительных мер по нераспространению коронавируса в Москве принимаются еженедельно. "Да, мы живем в недельных алгоритмах, которые принимаем, исходя из ряда обстоятельств, из эпидемиологической ситуации, из того, как (она - ИФ) развивается, какую динамику мы видим, какие меры считают эффективно применять в совокупности", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, как столичные власти принимают решения о мерах регулирования режима в городе.

Она уточнила, что это и экономические, и санитарно-эпидемиологические, и социальные меры. "Это же решение, которое многогранное, там много составляющих, которые должны быть учтены, поэтому мы в мэрии Москвы во главе с мэром, со всеми заместителями, вырабатываем такой комплекс мероприятий, план и принимаем решение, согласовывая его с федеральными коллегами", - сказала Ракова.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Анастасия Ракова Москва коронавирус

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