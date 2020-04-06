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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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В Подмосковье начали тестировать систему электронных пропусков

В Подмосковье начали тестировать систему электронных пропусков
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тестирование системы электронных пропусков началось в Московской области, вопрос о ее внедрении при этом пока не решен, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Смысл этой платформы заключается в том, что, если ты хочешь поехать на работу (...), ты должна "зачекиниться". Если ты идешь в магазин, ты должен "зачекиниться". (...) Сегодня она (система пропусков - ИФ) тестируется, сегодня она обкатывается, и сказать, что завтра мы ее включим, нельзя", - сказал Воробьев в интервью РБК.

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Губернатор добавил, что решение о внедрении системы будет принято, исходя из ситуации с распространением коронавируса. "Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям. Но и мы очень надеемся опять же, что скорость распространения (инфекции - ИФ) будет низкая и мы сможем этого избежать. Будем решать по ситуации", - отметил руководитель региона.

Воробьев напомнил, что систему планируется разместить на интернет-портале регионального правительства mosreg.ru.

Вместе с тем губернатор отметил, что пока что скорость распространения коронавируса в региона "неудовлетворительная и плохая". "Нам идеально нужно убрать скорость распространения на уровень 10-15% - это будет победа", - сказал Воробьев.

Губернатор при этом отметил, что по отношению к общему числу заболевших коронавирусной инфекцией в Московской области немного пациентов находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, еще 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Московской области за последние сутки. Общее количество заболевших в Подмосковье составляет 387 человека. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. По данным подмосковного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе скончались пять зараженных, общее число летальных исходов инфицированных COVID-19 в области достигло 8 человек.

Хроника коронавируса. Апрель.

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коронавирус Андрей Воробьев Подмосковье

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