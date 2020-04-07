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Владелец "Махеева" начал переговоры о покупке крупяного завода Давида Якобашвили

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили с партнерами начал переговоры о продаже производителя хлопьев и круп "Арчеда-продукт" владельцу бренда "Махеевъ" — "Эссен продакшн АГ". Об этом "Коммерсанту" рассказал представитель потенциального покупаателя.

"Арчеда-продукт" выпускает около 50 наименований круп и хлопьев под брендами "Крупно" и Delika, а также под собственными торговыми марками сетей. Мощность переработки превышает 50 000 тонн сырья в год. В 2019 году оборот компании был на уровне 340 млн рублей без НДС, сообщили в "Эссен продакшн АГ". По данным Nielsen, около 66% продаж "Арчеда-продукт" может приходиться на СТМ и оптовый сегмент.

В "Эссен продакшн АГ" свой интерес к бакалее объясняют высокой долей в категории собственных торговых марок сетей. Бренд "Махеевъ" может быть положительно воспринят в новом сегменте, надеются в компании, но при этом признают, что рынок слияний и поглощений в пищевой промышленности сегодня "очень сложный" из-за изменения курса валют и падения спроса в целом, потому срок окупаемости вложений может существенно увеличиться.

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем "Арчеда-продукт" с долей 88% выступает Якобашвили, еще 9% принадлежит Сергею Воронцову, топ-менеджеру нефтяного трейдера Petrocas Energy. Остальное — у гендиректора "Арчеда-продукт" Виталия Кравченко. По словам Воронцова, переговоры находятся на начальной стадии, деталей он не раскрыл.

"Эссен продакшн АГ" выпускает майонез, кетчуп, горчицу и пр. под брендом "Махеевъ", а также производит кондитерскую продукцию. В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,67%, до 17,7 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,2 раза, до 634,26 млн рублей (данные "СПАРК-Интерфакса"). В ЕГРЮЛ совладельцами "Эссен продакшн АГ" значатся Леонид Барышев и Вадим Махеев.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин оценивает "Арчеда-продукт" до 80 млн рублей без учета долга, исходя из результатов 2018 года и с учетом дисконта.

Вимм-Билль-Данн Давид Якобашкили Махеевъ Арчеда-продукт Эссен продакшн

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