В Россию вернулся сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Россию вернулся бизнесмен и владелец музея "Собрание" Давид Якобашвили. Он сказал "Интерфаксу", что приехал по делам музея. Летом 2019 года он покинул страну и говорил, что не вернется, пока не прояснится ситуация с уголовным делом, из-за которого в его музее прошли обыски.

"Да, приехал. Я приехал на несколько дней, не знаю, посмотрим, я должен быть на карантине 14 дней по закону. Приехал в Россию по делам музея", - сказал предприниматель.

Комментировать расследование он отказался и добавил, что не знает, как оно продвигается. С ним сотрудники ФСБ никаких следственных действий не проводили: "Не думаю, что ко мне были бы вопросы, я не знаю ничего такого".

Обыск в "Собрании" на Солянке прошел 18 июня 2019 года. Источники РБК тогда связали обыски с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи - компаньоны спорили о правах на Ейский портовый элеватор. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов тогда предположил, что следственные действия могли быть связаны с каким-то бизнес-конфликтом и с их помощью на Якобашвили могли пытаться оказать давление.

Якобашвили - один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", которую впоследствии за $5,8 млрд купила PepsiCo. После этой сделки Якобашвили сосредоточился на частных инвестициях. Forbes его ставит на 136-е место среди богатейших людей России и оценивает его состояние на 2020 год в $750 млн. Основным его активом журнал назвал долю в 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding.

В фонде музея "Собрание" около 20 000 экспонатов. В основном это самоиграющие музыкальные инструменты и механические редкости, в том числе, музыкальные шкатулки, органы, оркестрионы, шарманки, механические пианино и рояли, граммофоны и фонографы, аккордеоны, часы и автоматоны. Также в собрании есть предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графика, русская бронза.