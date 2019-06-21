Якобашвили-младший стал партнером "Системы" в компании-производителе "Ессентуков"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Михаил Якобашвили, сын экс-владельца "Вимм-Билль-Данн" Давида Якобашвили, получил долю в компании-производителе "Ессентуков". Ранее совладельцем этой компании стала АФК "Система".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Михаил Якобашвили 19 июня стал владельцем 33,33% долей в ООО "Аква инвест". Это холдинговая структура для трех компаний, занимающихся производством минеральной воды - ООО "Тэсти", ООО "КМВ-Вода" и ООО "Холдинг аква".

Такой же долей в "Аква инвесте" с марта этого года владеет АФК "Система" (через ООО "Система телеком активы"). "Система" приобрела 33,3% долей у основателя компании Егора Логинова, писали "Ведомости". У него же приобрел долю Михаил Якобашвили, и теперь Логинов долями в "Аква инвесте" не владеет, следует из данных "СПАРКа".

Бизнес по производству минеральной воды хорошо знаком независимому директору "Системы" Давиду Якобашвили, чей "Вимм-Билль-Данн" еще в 2003 году занялся розливом "Ессентуков" (затем эти активы в рамках сделки по продаже компании перешли PepsiCo, а теперь принадлежат "Аква инвесту"). Якобашвили-старший также является миноритарным акционером "Системы". Кроме того, он входил в совет директоров "Башнефти" в период, когда ее контролировала АФК.

Кроме "Системы" и Якобашвили-младшего долей в "Аква инвесте" владеет ООО "Людани" (5%). Бенефициаром этой компании является гендиректор "Аква инвеста" Никита Шашкин. Собеседники "Ведомостей" называли его зятем бывшего вице-премьера и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина.

Четвертый владелец "Аква инвеста" - АО "Гисар" (28,33%), владельцем которого значится Валерий Ковалев.

"Аква инвест", созданный Логиновым в 2017 году, стал объединять активы в розливе и добыче питьевой минеральной воды на Северном Кавказе, писали "Ведомости". В начале 2018 года "Аква инвест" стал владельцем завода в Ставропольском крае (ООО "Тэсти"). В конце прошлого года "Аква инвест" приобрел у PepsiCo Ессентукский завод минеральных вод, также имеющий право на добычу (ООО "КМВ-Вода").

Вместе с подконтрольным государству АО "Кавминкурортресурсы" (крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) "Аква инвест" создал компанию "Холдинг аква", которая выпускает бутилированную минеральную воду ("Ессентуки" N 4 и N 17, "Нарзан", "Нагутская" и "Славяновская").

Михаил Якобашвили, по данным "СПАРКа", является гендиректором и совладельцем ООО "Научно-производственная группа "Инойл". Ранее он руководил музеем "Собрание", которым владеет его отец и где ранее на этой неделе прошли обыски.