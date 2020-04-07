Китай закрыл один из пяти пунктов пропуска на границе с Приморским краем

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Китай с 7 апреля закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в Приморье, сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Всего в Приморье действует пять приграничных автомобильных пунктов пропуска.

Генконсульство России в Харбине сообщило, что китайские власти решили закрыть этот КПП, чтобы не допустить трансграничного распространения коронавируса.

По данным дипломатов на утро 7 апреля в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян выявлено 59 случаев заражения коронавирусом у граждан КНР, вернувшихся из России с 30 марта. Генконсульство сослалось на информацию комитета здравоохранения провинции.

Все зараженные прибыли в Суйфэньхэ из Москвы транзитом через Владивосток, далее на автомашинах проследовали на границу через этот КПП.