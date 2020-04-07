Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Коронавирус заставил Х5 пойти на дополнительные расходы и сократить докризисные траты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Только в марте ритейлер X5 Retail Group потратил не меньше 1 млрд рублей на закупку масок, термометров и средств дезинфекции для работы сотрудников своих магазинов, но пока компания не готова оценивать полное влияние коронавируса и макроэкономической ситуации на EBITDA. Об этом заявил гендиректор группы Игорь Шехтерман.

Пандемия коронавируса

"Ситуация в I квартале включала совокупность как положительных, так и отрицательных факторов, например, рост плотности продаж в связи с ростом спроса и эффектом операционного рычага, рост трафика и чека, при этом увеличились расходы на логистику, на дополнительный персонал как в РЦ, так и в магазинах, на защитные меры. Дополнительные средства направляем сейчас на благотворительность, специальные программы для пенсионеров и врачей. К этой же категории можно отнести и наше сознательное решение по обнулению наценки на ряд социально-значимых товаров", - заявил он.

Дополнительные расходы потребовались также на увеличение числа работников на распределительных центрах в связи с возросшей нагрузкой на логистику, организацию изолированной работы потоков на РЦ, на дополнительный персонал в магазинах и водителей.

"В целом что касается влияния на рентабельность - так как наши затраты начали расти с середины марта, по апрелю мы уже будем понимать, насколько они выросли. Пока сложно оценить полное влияние коронавируса и макроэкономической ситуации на EBITDA", - добавил Шехтерман.

Руководство группы поручило всем подразделениям максимально снизить все затраты, которые планировались еще до кризиса, сказал также топ-менеджер. В частности, по этой причине уже была приостановлена реконструкция магазинов "у дома" "Пятерочка" во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также из-за коронавируса ритейлер скорректирует планы по открытию новых магазинов в 2020 году.

"В то же время с учетом сокращения инвестиций в открытия и реконструкции (магазинов - ИФ), мы видим, что сегодня еще актуальнее становится все, что связано с цифровой трансформацией", - отметил Шехтерман.

"Мы видим огромные возможности для роста цифровых сервисов. Это касается онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, экспресс-доставки, которую мы сейчас быстро раскручиваем. Поэтому у нас сейчас пересматриваются планы: какие-то инвестиции мы сокращаем, часть мы будем перераспределять в развитие этих новых сервисов, которые после кризиса получат новый толчок для взрывного роста и будут расти по экспоненте. Дополнительные инвестиции будут направлены и в автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, одной из ключевых частей нашей цифровой трансформации", - добавил он.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по размеру продаж. В 2019 году выручка компании выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей. На конец декабря под управление группы было 16 297 магазинов.

16 апреля компания планирует опубликовать операционные результаты за I квартал. Финансовые показатели за январь-март будут раскрыты 24 апреля.

В IV квартале 2019 года Х5 сократила EBITDA на 3,4%, до 28,789 млрд рублей (по стандарту IAS 17). Рентабельность EBITDA составила 6,1% против 7% годом ранее.

Игорь Шехтерман X5 Retail Group коронавирус Москва Петиербург

Новости по теме

Новости

В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

В Москве раскрыли группу мошенников, похитивших с карт более 25 млн руб.

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');