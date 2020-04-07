Коронавирус заставил Х5 пойти на дополнительные расходы и сократить докризисные траты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Только в марте ритейлер X5 Retail Group потратил не меньше 1 млрд рублей на закупку масок, термометров и средств дезинфекции для работы сотрудников своих магазинов, но пока компания не готова оценивать полное влияние коронавируса и макроэкономической ситуации на EBITDA. Об этом заявил гендиректор группы Игорь Шехтерман.

"Ситуация в I квартале включала совокупность как положительных, так и отрицательных факторов, например, рост плотности продаж в связи с ростом спроса и эффектом операционного рычага, рост трафика и чека, при этом увеличились расходы на логистику, на дополнительный персонал как в РЦ, так и в магазинах, на защитные меры. Дополнительные средства направляем сейчас на благотворительность, специальные программы для пенсионеров и врачей. К этой же категории можно отнести и наше сознательное решение по обнулению наценки на ряд социально-значимых товаров", - заявил он.

Дополнительные расходы потребовались также на увеличение числа работников на распределительных центрах в связи с возросшей нагрузкой на логистику, организацию изолированной работы потоков на РЦ, на дополнительный персонал в магазинах и водителей.

"В целом что касается влияния на рентабельность - так как наши затраты начали расти с середины марта, по апрелю мы уже будем понимать, насколько они выросли. Пока сложно оценить полное влияние коронавируса и макроэкономической ситуации на EBITDA", - добавил Шехтерман.

Руководство группы поручило всем подразделениям максимально снизить все затраты, которые планировались еще до кризиса, сказал также топ-менеджер. В частности, по этой причине уже была приостановлена реконструкция магазинов "у дома" "Пятерочка" во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также из-за коронавируса ритейлер скорректирует планы по открытию новых магазинов в 2020 году.

"В то же время с учетом сокращения инвестиций в открытия и реконструкции (магазинов - ИФ), мы видим, что сегодня еще актуальнее становится все, что связано с цифровой трансформацией", - отметил Шехтерман.

"Мы видим огромные возможности для роста цифровых сервисов. Это касается онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, экспресс-доставки, которую мы сейчас быстро раскручиваем. Поэтому у нас сейчас пересматриваются планы: какие-то инвестиции мы сокращаем, часть мы будем перераспределять в развитие этих новых сервисов, которые после кризиса получат новый толчок для взрывного роста и будут расти по экспоненте. Дополнительные инвестиции будут направлены и в автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, одной из ключевых частей нашей цифровой трансформации", - добавил он.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по размеру продаж. В 2019 году выручка компании выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей. На конец декабря под управление группы было 16 297 магазинов.

16 апреля компания планирует опубликовать операционные результаты за I квартал. Финансовые показатели за январь-март будут раскрыты 24 апреля.

В IV квартале 2019 года Х5 сократила EBITDA на 3,4%, до 28,789 млрд рублей (по стандарту IAS 17). Рентабельность EBITDA составила 6,1% против 7% годом ранее.