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Х5 запустит экспресс-доставку из супермаркетов "Перекресток"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует в апреле запустить услугу экспресс-доставки на базе супермаркетов "Перекресток".

Сейчас экспресс-доставка осуществляется из магазинов "у дома" "Пятерочка" в Москве. На прошлой неделе сервис стал также доступен в Казани.

В РоссииХ5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"Читать подробнее

Как заявил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, новый сервис будет называться "Перекресток.Быстро".

Сейчас у Х5 есть супермаркет Perekrestok.ru. Интернет-продажи на базе супермаркетов "Перекресток" компания запустила в Московском регионе в 2017 году. В 2018 году Perekrestok.ru начал работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Экспресс-доставка стала вторым аналогичным проектом Х5. "Мы вложились в создание платформы по экспресс-доставке в прошлом году, это было частью нашей цифровой трансформации, частью развития цифровых сервисов. Мы понимали, что этот сервис будет достаточно востребован на рынке, и наша первоначальная модель предполагала запуск этого сервиса на базе "Пятерочки", - отметил Шехтерман.

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря группа объединяла 16,297 тыс. магазинов: 15,354 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Выручка компании в 2019 году выросла на 13,2%, до 1 трлн 734,347 млрд рублей.

X5 Retail Group Перекрест

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