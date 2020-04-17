Правительство Камчатского края отправлено в отставку

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в пятницу отправил в отставку правительство региона.

"Сегодня, в соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности", - сообщил Солодов журналистам.

Он отметил, что процедура отставки формальная и носит технический характер.

Члены краевого правительства продолжат исполнять свои обязанности до выборов губернатора Камчатского края, которые состоятся 13 сентября

Солодов сообщил, что в структуре работы краевого правительства произойдут изменения.

"Изменения необходимы, они произойдут. В частности, мною принято решение о сокращении количества должностей заместителя председателя правительства на одну. С понедельника у нас будут работать пять заместителей председателя правительства Камчатского края. Это связано с необходимостью повышения эффективности работы и оптимизации всей нашей структуры и находится абсолютно в духе других решений, которые мы также прорабатываем и которые направлены на оптимизацию наших расходов, связанных с обеспечением работы органов государственной власти", - сказал врио губернатора.

Он отметил, что намерен опираться на команду, состоящую из жителей Камчатского края. Но трое заместителей председателя краевого правительства покинут свои посты.

"Это Юрий Николаевич Зубарь, Марина Анатольевна Суббота и Владимир Борисович Пригорнев. Я сегодня встретился с ними и искренне поблагодарил за многолетний труд на благо Камчатского края. Я искренне считаю, что они все внесли существенный вклад в те достижения, которые получены в последние годы. Также мы с каждым из них прорабатываем сейчас тот механизм и формат, который позволит им остаться работать команде развития Камчатского края", - сказал врио губернатора.

Солодов добавил, что в понедельник он сделает ряд новых назначений в правительстве Камчатского края.

Как сообщалось, 3 апреля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина по его собственному желанию.