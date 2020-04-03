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Путин сменил руководство Камчатки

Врио губернатора стал 37-летний премьер-министр Якутии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, тот 2 апреля подал заявление по собственному желанию.

Врио главы региона назначен Владимир Солодов, говорится в указе на сайте Кремля.

Солодову 37 лет, он с июня 2018 года руководил правительством Якутии. С апреле 2015 года по июнь 2018 года он был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а также возглавлял совет директоров Фонда развития Дальнего Востока, учрежденного ВЭБом.

Он учился в Институте политических наук в Париже, Франция (Institut de Sciences Politiques de Paris) и закончил факультет госуправления МГУ. Диссертацию по теме "Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления" защитил в 2007 году. В МГУ занимался научной деятельностью и преподавал, стал автором или соавтором трех десятков статей по теме электронного правительства, бюрократии и борьбы с коррупцией.

Владимир Илюхин сообщил об отставке вечером 2 апреля и стал третьим губернатором, уволившимся в этот день. До него в отставку по собственному желанию ушли главы Коми и Архангельской области.

Илюхину 58 лет, он руководил регионом с марта 2011 года. Его пресс-служба объяснила его досрочную отставку планами перейти на другую работу.

Камчатка Влаадимир Илюхин Владимир Солодов Якутия Владимир Путин

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