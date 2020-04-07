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Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.

"Нет, мы не видим противоречий, Мишустин говорил о недопустимости закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет. Пока нет иных сигналов, вряд ли здесь можно говорить о каких-либо противоречиях", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Там (в заявлении премьера) речь в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставки грузов, медикаментов. Глава Чечни заверил, что эти потоки не затрудняются и им ничто не препятствует", - отметил Песков.

По его словам, "в остальном, регионы имеют полномочия в определении жесткости изоляции, которая была введена по стране". "Но здесь необходим режим взаимодействия с федеральными властями", - напомнил Песков.

Ранее премьер Мишустин отметил, что на прошлой неделе были выявлены случаи, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. На совещании с вице-премьерами он заявил, что перекрытие административных границ в регионах недопустимо, любые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом должны быть адекватными ситуации и мерам, введенным президентом и правительством.

Кадыров ответил на критику Мишустина и написал в своем телеграме, что не закрывал административные границы для транспортировки грузов и медикаментов. Он добавил, что ради спасения жизни людей готов идти на любые жесткие меры. При этом Кадыров попросил все возникающие вопросы задавать главе ЧР и оперативному штабу, при этом уточнив, что в Чечню не будут пускать лиц без прописки в ЧР.

5 апреля был введен режим полной изоляции Чеченской Республики.

Михаил Мишустин Рамзан Кадыров Дмитрий Песков

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