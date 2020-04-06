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Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионов

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Reuters

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни прокомментировал сегодняшние заявления руководителя российского правительства Михаила Мишустина, раскритиковавшего регионы, закрывающие границы. Рамзан Кадыров написал в своем телеграме, что не закрывал административные границы для транспортировки грузов и медикаментов, однако убежден, что ради спасения жизни можно можно идти на любые жёсткие меры.

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"Сегодня председатель правительства РФ - руководитель Координационного совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин говорил о закрытии границ между регионами. Хочу высказать свое мнение по этому поводу. В разной форме ограничения введены в десятках субъектов. Но, если он имел в виду именно ЧР, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию", - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что власти Чечни "никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике".

Глава Чечни заявил, что намерен сделать все возможное и невозможное, "чтобы обезопасить один из регионов России - ЧР и проживающих в ней граждан РФ".

По его словам, меры, принятые в Чечне, встречают поддержку жителей республики.

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"Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга", - сказал руководитель республики.

Он попросил все возникающие вопросы задавать главе ЧР и оперативному штабу. А также вновь заявил, что в Чечню не будут пускать лиц без прописки в ЧР.

Ранее премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перекрытие административных границ в регионах недопустимо, любые ограничения должны быть адекватными ситуации и мерам, введенным президентом и правительством.

5 апреля был введен режим полной изоляции Чеченской Республики.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Чечня Рамзан Кадыров Михаил Мишустин

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