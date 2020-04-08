Кадыров заявил о беспрепятственном транзите груза по территории Чечни

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграме сообщил, что проинспектировал ситуацию с транзитом грузов через республику и не увидел проблем с проездом грузового транспорта по территории региона.

"Проехал по федеральной трассе в сторону границы с Дагестаном. Магистраль работает, перевозка грузов в обе стороны идёт активно. Фуры направляются в Дагестан, Азербайджан, Казахстан. Огромный поток товаров идёт из Турции и Европы. Встречное движение тоже хорошо загружено", - написал Кадыров, выразив также благодарность "за созданные условия для беспрепятственного проезда по территории ЧР".

Вместе с тем он отметил, что полицейские "добиваются соблюдения местными водителями и пассажирами режима самоизоляции и карантина", не уточнив, как именно.

Спор из-за проезда по Чечне

1 апреля Кадыров объявил о решении ограничить въезд и выезд из Чечни с 5 апреля. Он посоветовал всем жителям республики до этой даты вернуться домой, а желающим выехать - успеть в этот срок покинуть Чечню.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комментируя решение ряда глав субъектов РФ ограничить въезд к себе, посоветовал региональным властям "не путать региональные полномочия с федеральными".

Кадыров в ответ заявил, что власти Чечни не закрывали административные границы для транспортировки грузов и медикаментов, однако в республике сделают все необходимое для безопасности граждан в период распространения коронавируса.

В Кремле не увидели противоречий между Мишустиным и Кадыровым. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Мишустин говорил о недопустимости "препятствования товарным потокам, транзитным перевозкам, доставки грузов, медикаментов". Он считает, что уточнение Кадырова об отсутствии ограничения для грузовых перевозок сняло противоречия.