В ВОЗ призвали Россию не отказываться от самоизоляции раньше времени

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Абсолютно неправильно сейчас отказываться от самоизоляции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

"Сейчас наука эпидемиология и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют (изолироваться - ИФ), потому что тестирование, идентификация случаев контактов и их изоляция - самый главный способ (борьбы с коронавирусом - ИФ), второе - удаленность между людьми ", - сказала Вуйнович в эфире "России-1" (ВГТРК).

Она отметила, что "сейчас все находится в наших руках, ничего нового, все классика". Отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы по поводу завершения пандемии коронавируса и можно ли говорить, что речь идет о сезонном заболевании, Вуйнович сказала: "Об этом ещё рано говорить, даже ВОЗ".

"Мы пока еще занимаемся (проведением) анализов, моделированием в различных странах. Необходимо снизить эти линии. (...) Когда это произойдет? Не так быстро, не завтра, на не следующей неделе", - считает Вуйнович.

"Все будет зависеть от того, как будут приниматься меры, и от того, как вирус прошел через популяцию, через население", - подчеркнула представитель ВОЗ.

"Не только система здравоохранения, но и вся Российская Федерация ответила на пандемию очень быстро, очень правильно", - заявила Вуйнович.

По ее словам, Россия смогла оперативно провести подготовку и перепрофилирование больниц, в связи с чем несмотря на рост числа случаев в Москве, удалось не допустить краха системы здравоохранения, как это случилось в ряде других стран.