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В ВОЗ сочли эффективными меры РФ по борьбе с коронавирусом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Россия в целом и Москва в частности принимают эффективные меры, чтобы не допустить распространение короновируса.

"Сейчас в Москве видим, что ситуация нормальная, транспорт идёт, путешествия идут, люди приезжают. Но надо продолжать эти хорошие меры, которые делаются",- сказала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович журналистам.

По ее мнению, Россия и другие страны хорошо подготовлены. Особенно она отметила подготовленность Москвы и всей РФ в плане информирования населения, которое знает, куда обращаться в случае недомоганий.

Она отметила, что Россия находится постоянно в контакте с ВОЗ, российские эксперты включены в экспертную группу ВОЗ, которая находилась в Китае.

Вуйнович также вновь призвала всех россиян соблюдать гигиену рук и лица, чтобы защитить себя от распространения вирусных инфекций. Представитель ВОЗ подчеркнула, что herb надо мыть минимум 20 секунд, обрабатывать спиртом, не трогать лицо, рот и глаза. Бумажный платок, которым обрабатывали нос нужно выбросить и снова помыть руки.

ВОЗ

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