Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Сотрудник российского завода-производителя боевых "Аллигаторов" умер от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник Арсеньевского завода (Приморский край), производящего боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", скончался от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Как заявил представитель холдинга, этот сотрудник незадолго до смерти вернулся из зарубежной командировки. После этого он сразу же был помещен в инфекционный госпиталь во Владивостоке и с другими работниками завода не контактировал, добавил собеседник агентства.

Пандемия коронавируса

Ранее во вторник в телеграм-канале правительства Приморского края сообщалось, что в Приморье умер второй пациент с коронавирусом, им оказался 62-летний житель города Арсеньев, который вернулся 18 марта из Египта.

"На протяжении полутора недель тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат, однако 27 марта диагноз подтвердился, болезнь развивалась стремительно и привела к летальному исходу", - сказали в пресс-службе "Вертолетов России". Там добавили, что руководство предприятия окажет поддержку родственникам покойного.

"В настоящий момент в инфекционном госпитале города Владивостока под наблюдением врачей находятся еще двое сотрудников, результаты их тестов на текущий момент отрицательные. Что касается двух других работников предприятия, находящихся на лечении за пределами РФ, их состояние стабильно, без изменений", - сказал представитель холдинга.

В Приморском крае зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны. Первый заразившийся умер 3 апреля.

Арсеньевская авиационная компания (ААК) "Прогресс" им. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Помимо поставок российским ВКС, компания также поставит 46 вертолетов Ка-52 для Египта.

Кроме того, предприятие готовится к производству корабельной версии этого вертолета - Ка-52К "Катран". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Египту Ка-52К для размещения на вертолетоносцах "Мистраль".

Помимо производства военных вертолетов, ААК "Прогресс" налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.

Хроника коронавируса. Апрель.

19
В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожностиВласти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.
Приморский край Вертолеты России Владивосток Арсеньев Египет коронавирус

Новости

Что произошло за день: вторник, 7 апреля

Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Глава ФМБА заявила, что до пика эпидемии COVID-19 в России осталось 10-14 дней

Топ-5 фейков о коронавирусе

Топ-5 фейков о коронавирусе

Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России сложной, но не безнадежной

Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил Путину, когда ждать результатов ограничений по коронавирусу

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Благодатный огонь привезут в Москву без торжественной встречи в аэропорту

Минфин предложил исключить букмекера "Фонбет" из списка системообразующих организаций

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода

Путин посоветовался с вирусологами по поводу сокращения нерабочего периода
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');