Сотрудник российского завода-производителя боевых "Аллигаторов" умер от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник Арсеньевского завода (Приморский край), производящего боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", скончался от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Как заявил представитель холдинга, этот сотрудник незадолго до смерти вернулся из зарубежной командировки. После этого он сразу же был помещен в инфекционный госпиталь во Владивостоке и с другими работниками завода не контактировал, добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник в телеграм-канале правительства Приморского края сообщалось, что в Приморье умер второй пациент с коронавирусом, им оказался 62-летний житель города Арсеньев, который вернулся 18 марта из Египта.

"На протяжении полутора недель тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат, однако 27 марта диагноз подтвердился, болезнь развивалась стремительно и привела к летальному исходу", - сказали в пресс-службе "Вертолетов России". Там добавили, что руководство предприятия окажет поддержку родственникам покойного.

"В настоящий момент в инфекционном госпитале города Владивостока под наблюдением врачей находятся еще двое сотрудников, результаты их тестов на текущий момент отрицательные. Что касается двух других работников предприятия, находящихся на лечении за пределами РФ, их состояние стабильно, без изменений", - сказал представитель холдинга.

В Приморском крае зафиксированы восемь случаев заражения коронавирусом, два пациента выписаны. Первый заразившийся умер 3 апреля.

Арсеньевская авиационная компания (ААК) "Прогресс" им. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Помимо поставок российским ВКС, компания также поставит 46 вертолетов Ка-52 для Египта.

Кроме того, предприятие готовится к производству корабельной версии этого вертолета - Ка-52К "Катран". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Египту Ка-52К для размещения на вертолетоносцах "Мистраль".

Помимо производства военных вертолетов, ААК "Прогресс" налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62.