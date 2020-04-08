Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Оборонные предприятия Ростеха начали возвращаться к работе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Большинство предприятий Ростеха возобновляют работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация Ростех признана системообразующей организацией, от деятельности которой зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России. Результаты работы корпорации напрямую влияют на реализацию нацпроектов, обороноспособность страны и другие аспекты национальной безопасности. С учетом этого значительная часть наших предприятий в апреле возобновляет работу", - сообщили в Ростехе в среду.

Там отметили, что, в частности, продолжат работу большая часть предприятий авиационного и радиоэлектронного кластеров, кластера вооружений, а также ряд организаций прямого управления.

В РоссииСотрудник российского завода-производителя боевых "Аллигаторов" умер от COVID-19Читать подробнее

"К работе, в первую очередь, привлекается персонал, необходимый для обеспечения непрерывности производственных процессов, задействованный в исполнении приоритетных контрактов в сфере гражданского производства, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами", - сообщили в Ростехе

В госкорпорации заявили, что без остановки работают предприятия, выпускающие необходимую сейчас стране медтехнику: ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, тепловизионную технику, обеззараживатели воздуха и средства индивидуальной защиты.

"Принятые решения безусловно учитывают существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. График работы каждого конкретного предприятия определяется по согласованию с региональными властями. Принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей. Численность персонала на рабочих местах наращивается постепенно", - заявили в Ростехе.

Там сообщили, что контроль за соблюдением необходимых мер и профилактикой распространения вируса ведут специально созданные на базе предприятий и холдинговых компаний оперативные штабы.

В структуру Ростеха входит более 700 предприятий по всей стране, на которых, согласно сайту госкорпорации, работают свыше 500 тысяч сотрудников.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти остальных субъектов РФ.

Ростех

Новости по теме

Новости

Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

В России коронавирус нашли еще у 1175 человек

В России коронавирус нашли еще у 1175 человек
Экономический кризис

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Росавиация не разрешила "Уральским авиалиниям" вывезти россиян из Индии

Что случилось этой ночью: среда, 8 апреля

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Оказавшийся под завалами после взрыва газа в Нижегородской области жив

Росавиация обнародовала график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');