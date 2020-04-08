В России коронавирус нашли еще у 1175 человек

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Общее число новых выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выросло на 1175, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 8672 случаев (+ 15,7%) коронавирусной инфекции в 81 регионе", - уточняется в сообщении штаба.

Новые случаи выявлены в 56 регионах. В частности, 660 случаев отмечены в Москве, 95 - в Московской области, 34 - в Санкт-Петербурге, 32 - в Ленинградской области, 27 - в Марий Эл, 25 - в Мурманской области.

По 24 случая COVID-19 обнаружены в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 - в Коми, Липецкой области и Ингушетии, еще 15 - в Рязанской области, 11 - в ЯНАО. По 10 новых пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, 9 - в Чувашии, по 8 - в Оренбургской области и Хабаровском крае.

По 7 новых случаев пришлись на Мордовию, Бурятию, Красноярский и Приморский края, по 6 - на Курскую, Тамбовскую области, Северную Осетию и Алтайский край. В Чечне, Тульской, Свердловской и Сахалинской областях - по 5 новых пациентов.

Общее число выздоровевших пациентов после COVID-19 выросло на 86 до 580.

Пять пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки. Два человека умерли в Московской области, по одному - в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае. Всего в России скончались 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус.

Накануне прирост числа заболевших коронавирусом в России впервые превысил тысячу и составил 1154.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что всего в стране проведено более 910 тыс. лабораторных исследований для подтверждения коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 180 тысяч человек.