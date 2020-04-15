"Ростех" наладил собственное тестирование сотрудников на коронавирус

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" организовала тестирование сотрудников своих предприятий силами дочерней структуры - Центра авиационной медицины, сообщила директор корпорации по управлению персоналом Юлия Цветкова. Она уточнила, что людей тестируют, когда для этого возникает необходимость.

Для этого Центр авиамедицины за несколько дней получил все необходимые разрешения.

По словам Цветковой, всего на более чем 600 предприятиях "Ростеха" работает больше 600 000 человек. Около 42% из них ежедневно ходят на работу, в том числе это те, кто работают в сфере гособоронзаказа или обеспечивает исполнение федеральных целевых программ.

Остальных сотрудников госкорпорация по возможности переводит на удаленку. Цветкова отметила, что в "Ростехе" давно начали готовиться к цифровой трансформации и уже наработана база, которая позволяет "оперативно реагировать на ситуацию".

Топ-менеджер заверила, что госкорпорация выплачивает сотрудникам заработную плату, а также все социальные выплаты, предусмотренные коллективными договорами предприятий.