Жителя Архангельска обвинили в оправдании терроризма за старый комментарий в интернете

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - 42-летний житель Архангельска стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма из-за комментария в соцсети, который он сделал 31 октября 2018 года под сообщением о взрыве в здании регионального УФСБ. Об этом сообщили пресс-службе этого управления.

Дома у подозреваемого прошли обыски и были изъяты носители информации. По делу допрашиваются свидетели, собираются улики, проводится психолого-лингвистическая экспертиза. Задержан ли подозреваемый и какую меру пресечения ему избрали, не уточняется.

"По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

31 октября 2018 года 17-летний житель Архангельска занес взрывное устройство в здание УФСБ и привел его в действие. Он погиб, пострадали несколько сотрудников спецслужбы. За комментарии в соцсетях про этот теракт в ряде регионов России были возбуждены уголовные дела о публичном оправдании терроризма.

В начале марта 2020 года житель Калуги был приговорен за такой комментарий к пяти годам и двум месяцам общего режима. В середине марта после дорасследования завершилось следствие по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ей вменили оправдание терроризма за попытку проанализировать теракт в Архангельске и мотивы подростка, его совершившего.