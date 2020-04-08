Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
на 08.04В России 8 672+1 175В мире 1 426 096+81 048

Жителя Архангельска обвинили в оправдании терроризма за старый комментарий в интернете

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - 42-летний житель Архангельска стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма из-за комментария в соцсети, который он сделал 31 октября 2018 года под сообщением о взрыве в здании регионального УФСБ. Об этом сообщили пресс-службе этого управления.

Дома у подозреваемого прошли обыски и были изъяты носители информации. По делу допрашиваются свидетели, собираются улики, проводится психолого-лингвистическая экспертиза. Задержан ли подозреваемый и какую меру пресечения ему избрали, не уточняется.

"По версии следствия, 31 октября 2018 года пользователь сети интернет с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

31 октября 2018 года 17-летний житель Архангельска занес взрывное устройство в здание УФСБ и привел его в действие. Он погиб, пострадали несколько сотрудников спецслужбы. За комментарии в соцсетях про этот теракт в ряде регионов России были возбуждены уголовные дела о публичном оправдании терроризма.

В начале марта 2020 года житель Калуги был приговорен за такой комментарий к пяти годам и двум месяцам общего режима. В середине марта после дорасследования завершилось следствие по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Ей вменили оправдание терроризма за попытку проанализировать теракт в Архангельске и мотивы подростка, его совершившего.

Архангельск УФСБ Калуга Светлана Прокопьева

Новости

Замглавы Минпромторга Овсянников исключен из "Единой России" за хамство

Песков связал с карантинными мерами вылет полупустого рейса из Нью-Йорка в Москву

Песков связал с карантинными мерами вылет полупустого рейса из Нью-Йорка в Москву

Российские тесты на коронавирус направлены в более чем 30 стран мира

Более 60% россиян сочли достаточными шаги властей РФ по борьбе с коронавирусом

Более 60% россиян сочли достаточными шаги властей РФ по борьбе с коронавирусом

Автодилеры и страховщики попросили Мишустина разрешить ремонт и продажу машин

Автодилеры и страховщики попросили Мишустина разрешить ремонт и продажу машин

Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

В России коронавирус нашли еще у 1175 человек

В России коронавирус нашли еще у 1175 человек
Экономический кризис

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Погиб второй пострадавший при взрыве дома в Нижегородской области

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков

Россия отправила в КНДР 30 орловских рысаков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');