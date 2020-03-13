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Завершено расследование дела псковской журналистки об оправдании терроризма

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовноего дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой вменяют оправдание терроризма, сообщила адвокат Татьяна Мартынова. Она и ее подзащитная ознакомились с материалами дела.

По словам Мартыновой, теперь дело будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следствие по уголовному делу Прокопьевой было завершено в октябре, однако в декабре Псковская областная прокуратура вернула дело в СК на дорасследование.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире "Эха Москвы" в Пскове (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы" в Пскове) провела анализ взрыва в приемной ФСБ в Архангельске и высказала свое мнение о действиях террориста и его мотивах. По мнению следствия, она допустила оправдание терроризма. 6 февраля 2019 года у нее дома и в офисе радиостании прошли обыск и следственные действия. 20 сентября 2019 год ей было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" в Пскове и портал "Псковская лента новостей" на 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой.

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела.

Совет по правам человека при президенте в начале октября попросил прокурора Псковской области учесть позицию постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Комиссия в выступлении Прокопьевой не усмотрела никаких признаков оправдания терроризма, а увидела призыв к государству озаботиться искоренением причин подобных терактов, а не создавать для них условия.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информагентстве "Псковская лента новостей", на радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове и на "Радио Свобода".

31 октября 2018 года 17-летний житель Архангельска внес самодельную бомбу в региональное управление ФСБ и взорвал ее. Он погиб, три сотрудника спецслужбы были ранены.

Светлана Прокопьева Псковская область Псковская областная прокуратура Эхо Москвы Псковкая губерния Архангельск ФСБ СКР

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