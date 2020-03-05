Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Второй западный окружной военный суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима жителя Калуги Ивана Любшина за оправдание терроризма в комментарии во "ВКонтакте". Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова.

По ее словам, гособвинение запрашивало для Любшина шесть лет и месяц в колонии общего режима, защита настаивала на оправдательном приговоре.

Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено из-за комментария к новости о взрыве в приемной архангельского УФСБ, пояснила адвокат Молоканова.

Приговор суда будет обжалован, заключила адвокат.

Взрыв в приемной управления ФСБ по Архангельской области произошел 31 октября 2018 года. Виновником происшедшего оказался 17-летний местный житель, который сам погиб на месте. Ранения в результате случившегося получили три сотрудника спецслужбы.

Любшин в 2017 году был приговорен к штрафу в 400 тыс. рублей за возбуждение ненависти и вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ) и реабилитацию нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ).