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Суд 16 июня начнет рассматривать дело журналистки Пропокьевой об оправдании терроризма

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд 16 июня рассмотрит уголовное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Она написала об этом в фейсбуке и добавила, что, по ее прогнозу, процесс продлится не меньше недели.

Суд в апреле по просьбе адвокатов приостановил рассмотрение дела до нормализации обстановки с коронавирусом.

Расследование дела было завершено в середине марта.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире "Эха Москвы" в Пскове (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы" в Пскове) провела анализ взрыва в приемной ФСБ в Архангельске и высказала свое мнение о действиях террориста и его мотивах. По мнению следствия, она допустила оправдание терроризма. 6 февраля 2019 года у нее дома и в офисе радиостании прошли обыск и следственные действия. 20 сентября 2019 год ей было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" в Пскове и портал "Псковская лента новостей" на 150 000 рублей и 200 000 рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой.

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела.

19 октября СКР завершил следствие, материалы дела передали для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру. В декабре прокуратура вернула дело следовтаелям для дополнительного расследования.

Светлана Прокопьева Псковская область Псковская областная прокуратура Эхо Москвы Псковкая губерния Архангельск ФСБ СКР

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