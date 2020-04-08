Полицейские получили право составлять протоколы о нарушении КоАП Москвы

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении полицейских полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить соглашение между министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2017 года №45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", подписанное 4 апреля 2020 года", - говорится в тексте документа.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, вводящий за нарушение режима самоизоляции штрафы для граждан в размере 4 тысяч рублей (5 тысяч рублей за повторное нарушение или за совершенное с использованием транспортного средства). Режим домашней самоизоляции в связи с распространением коронавируса действует в Москве с 30 марта.