В Мосгордуме рассказали, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции, получив право составления протоколов о нарушении режима самоизоляции, не смогут взимать штраф на месте, сообщил "Интерфаксу" в среду депутат Мосгордумы Кирилл Щитов; он также рассказал, что штрафовать будут людей, вышедших из дома по неуважительной причине.

"После подписания соглашения сотрудники полиции и сотрудники полиции на транспорте получают право составлять протоколы за нарушение тех требований и правил, которые мэр своим указом вводит в рамках режима повышенной готовности", - сказал Щитов.

При этом он предостерег москвичей от мошенников, которые обманным путем пытаются взыскивать деньги на улице. "Составить протокол может только сотрудник полиции, более того он может только составить протокол, но не может взимать штраф на месте. А дальше протокол будет рассматриваться законодательной властью Москвы, либо его можно оспорить в суде. Никакие другие структуры не могут подойти к москвичу и попросить заплатить штраф", - подчеркнул Щитов.

Он напомнил, что штрафы будут взиматься в случае, если причина выхода из дома была неуважительной, в том числе если человек выехал на своей машине. "Например, граждане вышли в парк, или собрались компанией, если ППС вас остановит на машине, и москвич выехал не по уважительной причине, то тогда на него может быть наложен штраф, если он поехал, например, кататься по городу", - отметил депутат.

При этом он напомнил, что поездки на личных авто в городе и из города не ограничены, также как и количество людей в салоне машины.

Полицейские получили право составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении сотрудников правоохранительных органов полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения, предусмотренные столичным КоАП. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.