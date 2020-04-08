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В Мосгордуме рассказали, кого будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники столичной полиции, получив право составления протоколов о нарушении режима самоизоляции, не смогут взимать штраф на месте, сообщил "Интерфаксу" в среду депутат Мосгордумы Кирилл Щитов; он также рассказал, что штрафовать будут людей, вышедших из дома по неуважительной причине.

Пандемия коронавируса

"После подписания соглашения сотрудники полиции и сотрудники полиции на транспорте получают право составлять протоколы за нарушение тех требований и правил, которые мэр своим указом вводит в рамках режима повышенной готовности", - сказал Щитов.

При этом он предостерег москвичей от мошенников, которые обманным путем пытаются взыскивать деньги на улице. "Составить протокол может только сотрудник полиции, более того он может только составить протокол, но не может взимать штраф на месте. А дальше протокол будет рассматриваться законодательной властью Москвы, либо его можно оспорить в суде. Никакие другие структуры не могут подойти к москвичу и попросить заплатить штраф", - подчеркнул Щитов.

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Он напомнил, что штрафы будут взиматься в случае, если причина выхода из дома была неуважительной, в том числе если человек выехал на своей машине. "Например, граждане вышли в парк, или собрались компанией, если ППС вас остановит на машине, и москвич выехал не по уважительной причине, то тогда на него может быть наложен штраф, если он поехал, например, кататься по городу", - отметил депутат.

При этом он напомнил, что поездки на личных авто в городе и из города не ограничены, также как и количество людей в салоне машины.

Полицейские получили право составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД РФ и правительством Москвы о наделении сотрудников правоохранительных органов полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения, предусмотренные столичным КоАП. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Мосгордума Москва МВД Кирилл Щитов

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