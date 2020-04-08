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Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Защита бывшего руководителя московского управления СКР Александра Дрыманова нашла ошибку в приговоре и укажет на нее как на дополнительное основание для отмены приговора. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дрыманова Андрей Гривцов.

По его словам, ошибка была в описательно-мотивировочной части приговора и она связана с якобы причастностью подсудимых к сбыту наркотиков.

Апелляция на приговор уже подана в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Защита просит отменить приговор и оправдать подсудимых.

В Мосгорсуде воздержались от комментариев, напомнив, что процесс был закрытым из-за наличия в деле секретных материалов. Поэтому на доступ к приговору имеют право только участники процесса, отметила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

18 марта Мосгорсуд приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 196 млн рублей за взяточничество.

Его подельника, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, суд по совокупности с его предыдущим приговором - так же за взяточничество - приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

Бывший начальник управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил десять лет строгого режима и штраф 195 млн рублей.

По версии следствия, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за деньги пытались, смягчив обвинение, освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец). Итальянца арестовали после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал Максименко. Общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях.

Александр Дрыманов СКР Москва Мосгорсуд Алексей Крамаренко Михаил Максименко Денис Никандров Шакро Молодой

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