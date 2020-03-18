Бывший начальник московского СК Дрыманов приговорен к 12 годам колонии

Бывший руководитель ГСУ СК РФ генерал-майор Александр Дрыманов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший начальник московского управления СКР генерал-майор юстиции Александр Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток. Такое решение принял Мосгорсуд. Подсудимый также оштрафован на 196 млн рублей.

Ему в течение семи лет запрещено занимать должности в органах власти. Его также лишили звания генерал-майора.

Прокурор просил для него 16 лет строгого режима.

Бывший начальник Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко также за взяточничество получил 14 лет строгого режима и штраф 250 млн рублей. Бывший начальник управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил десять лет строгого режима и штраф 195 млн рублей. Его также лишили звания полковника юстиции. Гособвинитель просил для них 17 и 14 лет колонии соответственно.

Защита осужденных обжалует приговор. Ранее все трое заявляли, что вину не признают.

Бывшие высокопоставленные следователи признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), Дрыманов - еще и в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за деньги пытались, смягчив обвинение, освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец). Итальянца арестовали после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Как установило следствие, офицеры действовали в составе группы, которую организовал Максименко. Общая сумма взятки составила $1 млн, который, согласно разработанному плану, распределялся между участниками группы в равных долях.

В начале процесса Дрыманов в суде назвал предъявленное ему обвинение незаконным и необоснованным, а дело - "явно заказным". Он отметил, что следствие не установило ни место, ни время вменяемого ему преступления и что никаких денег он не получал.