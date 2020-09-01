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Следователь центрального главка СКР задержан по подозрению в коррупции

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователь Главного следственного управления СКР Грей Эфендиев задержан по подозрению в посредничестве в передаче взятки за освобождение гражданина от уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Эфендиеву предъявили обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК).

По версии следствия, он предложил сотруднику ГСУ получить через него 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности. Сотрудник действовал по протоколу, и Эфендиева задержали. Меру пресечения ему еще не выбрали.

"Следственный комитет всегда жестко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, в государственных и правоохранительных органах, особое внимание уделяя чистоте своих рядов. Это принципиальная позиция руководства ведомства", - говорится в пресс-релизе.

СКР Грей Эфендиев

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