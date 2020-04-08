Части регионов предложили досрочно закончить учебный год для 1-8 классов

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения России предложило региональным властям в случае, если эпидемическая обстановка по коронавирусу остается неблагоприятной, скорректировать сроки учебы для школьников с первого по восьмой класс.

"Регионы имеют возможность принять следующие меры: (...) изменить календарный график или завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей (триместров), с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Отмечается, что при необходимости региональные власти могут перенести часть общеобразовательной программы для 1-8 классов с текущего учебного года на следующий.