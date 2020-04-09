В Хабаровске школьники до восьмого класса уйдут на летние каникулы в апреле

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Учащиеся с первого по седьмой классов школ Хабаровска завершат учебный год досрочно, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Ученики 1-3 классов уйдут на каникулы уже с 13 апреля. Школьники 4-6 классов следующую неделю доучатся в дистанционном режиме, заочно сдадут всероссийские проверочные работы и отправятся на отдых с 20 апреля", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра по социальным вопросам Елены Лагошиной.

Отмечается, что решение принято в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и регионального министерства образования и науки.

"Для семиклассников завершающим днем учебного года станет 26 апреля, а вот восьмиклассники в удаленном формате продолжат "грызть гранит науки" до 14 мая", - добавила Лагошина.

Что касается старших классов, то школьники продолжат дистанционное обучение. "Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня. Если нам не поступит иных рекомендаций от вышестоящих инстанций", - сказала заммэра.