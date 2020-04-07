ГНЦ "Вектор" готов начать тестировать вакцину от COVID-19 на добровольцах уже в мае

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Директор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что клинические исследования отечественной антикоронавирусной вакцины можно начать уже в мае.

"Используя международный опыт, при условии получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае этого года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований", - сказал Максютов.

Он отметил, что у ГНЦ "Вектор" есть технологические платформы вакцин, которые уже проверены на людях для других инфекций, и их можно применить для коронавируса, "перескочив" с исследований на животных, которые идут сейчас, к исследованиям на добровольцах.

Глава ГНЦ "Вектор" напомнил, что, например, в США этап доклинических исследований перескочили.

"Мы видим современный международный опыт, когда в США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента на мышах, то есть фактически они опустили все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо", - сказал Максютов.

По его словам, уже сейчас многие россияне готовы протестировать отечественную вакцину от коронавируса на себе, и даже уже набрана группа добровольцев. Количество желающих участвовать в клинических исследованиях вакцин намного превышает тот минимум, который необходим для проведения исследования. "У нас уже более 300 обращений", - сказал Максютов.