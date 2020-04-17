Третий пациент с коронавирусом умер в Хабаровске

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пожилой пациент с подтвержденным COVID-19 и двусторонней вирусной пневмонией скончался в Хабаровске, он стал третьей жертвой коронавируса в Хабаровском крае, сообщил минздрав региона в инстаграме.

"Скончался пациент 85 лет с диагнозом "двусторонняя вирусная пневмония", вызванная COVID-19 и множественной хронической патологией", - говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава, в регионе сейчас лечат 78 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Шесть пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них пятеро старше 70 лет.

На утро 17 апреля в Хабаровском крае зарегистрирован 91 случай COVID-19. За весь период выздоровели десять пациентов, трое скончались.

Всего в России, с учетом новых данных об умерших в Москве, Ингушетии и Хабаровске, скончались уже 249 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Подтверждено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 2,3 тыс.