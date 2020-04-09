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Самолет с американцами вылетел утром из аэропорта "Шереметьево"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Чартерный рейс, организованный США для вывоза из России своих граждан, вылетел из Москвы, сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Самолёт вылетел из Москвы примерно в 6:30. "Мы благодарим всех, кто помогал нашим согражданам покинуть Москву", - написала Росс в твиттере.

В свою очередь посол США Джон Салливан, слова которого приводит посольство, отметил, что для вывоза американцев из России была проделана большая работа. "Моя искренняя благодарность всем, кто помогал", - сказал посол.

На кадрах, опубликованных посольством, видно, что Салливан и сотрудники посольства лично проводили граждан на рейс в "Шереметьево". Дипломаты были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию в полтора метра.

Специальный чартерный рейс для вывоза американских граждан из России был организован госдепартаментом США. Кроме того, жители Соединенных Штатов имели возможность вернуться на родину рейсом "Аэрофлота", который вылетел из Москвы 7 апреля.

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