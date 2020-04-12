Самолет из США доставит граждан России на родину 14 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Авиарейс "Нью-Йорк-Москва" доставит россиян на родину 14 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи России.

Рейс № AFL103 предназначен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области.

Количество мест на борту, который доставит россиян в столицу, ограничено, поэтому гражданам предлагается зарегистрироваться на рейс на портале Госуслуг. Списки будут формироваться по принципу живой очереди. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания.

Если у граждан был билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе "Аэрофлота", и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно.

"Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - подчеркивается в сообщении.