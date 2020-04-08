Песков связал с карантинными мерами вылет полупустого рейса из Нью-Йорка в Москву

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - 400-местный Boeing 777 "Аэрофлота", который 7 апреля вывез граждан США из Москвы в Нью-Йорк, вылетел обратно с менее чем 70 россиянами - жителями Москвы и Подмосковья, рассказал информированный источник "Интерфакса". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал это с требованием садиться на карантин по возвращении.

"Это же связано с обсервациями. Необходима же изоляция людей на время карантина, на двухнедельный карантин", - сказал он на брифинге. - Весь режим возвращения россиян был рассказан буквально несколько дней назад".

Он сослался на главу оперативного штаба при правительстве Татьяну Голикову и других чиновников.

"В аэропорту Нью-Йорка допуск на рейс осуществлялся по ранее согласованным спискам. На борт было допущено не более 70 пассажиров от общего числа желающих - жители Москвы и Подмосковья", - сказал источник агентства.

В лайнере 324 места эконом-класс, 48 - комфорт-класса, 30 - бизнес-класса.

В Росавиации "Интерфаксу объяснили, что оперативный штаб утвердил новые правила организции вывозных рейсов. Теперь они проводятся по принципу "одна страна вылета - один российский регион или город прилета". "Пассажиры вывозного рейса должны компактно проживать в этом регионе. Эта мера направлена на недопущение распространения COVID-19", - сказали в Росавиации.

Вечером 3 апреля стало известно, что Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину "для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории".

Из-за этого был отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нью-Йорк. Его внезапно организовали днем 7 апреля, пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс отметила, что российские власти необъяснимо меняют решения в последнюю минуту и пообещала выяснить причины. В результате из Москвы в США с большой задержкой вылета все же смогли выехать около 400 американцев, как говорил источник "Интерфакса".

Желавшие выехать из США россияне оказались без жилья, посольство России в Вашингтоне сначала оплатило некоторым из них несколько дней в гостинице, а затем предложило им селиться у сограждан.

6 марта Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. Росавиция не раз меняла расписание вывозных рейсов.