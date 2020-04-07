Росавиация назвала страны, откуда вывозить россиян будут в первую очередь

Из-за границы вывезут граждан РФ, покинувших страну после 1 января 2020 года, отмечают в Минтрансе РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вывозные рейсы с россиянами в ближайшие дни планируется сформировать из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории, также отмечена необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что авиакомпании возобновят вывоз россиян из Южной Европы и Юго-Восточной Азии в ближайшие дни. График вывоза формируется с учетом введенных ограничений по количеству прибывающих в Россию - 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.

"При этом информация о том или ином планируемом вывозном рейсе должна доводится до главы региона, куда ожидается прилет, за сутки до этого. Это необходимо для того, чтобы региональные власти оценили свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан", - сказали в ведомстве.

График вывозных рейсов, сформированный рабочей группой с учетом всех указанных выше условий, будет передан в Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению нераспространения новой коронавирусной инфекции для его окончательного утверждения.

В свою очередь Минтранс РФ разъяснил условия доступа к авиарейсам, организуемым для возвращения россиян из-за границы.

"На эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу "одна страна вылета - один российский регион или город прилета", отмечает Минтранс. Пассажиры вывозного рейса "должны компактно проживать в этом регионе". Это позволит обеспечить "необходимые условия, направленные на нераспространение COVID-19".

"Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей", - сообщает Минтранс.

С иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку "в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур".

"Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты", - говорится в сообщении.