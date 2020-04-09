Ракета-носитель "Союз-2.1а" с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-16" в четверг утром стартовала с космодрома Байконур, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Ракета стартовала штатно в 11:05 по Москве со стартового комплекса площадки № 31. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией - на борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж Международной космической станции (МКС) - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут несколько научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег - космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты НАСА Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих. Допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.

Астронавт Кэссиди на предполетной пресс-конференции в среду заявил о своей уверенности, что новый экипаж не завезет коронавирусную инфекцию на борт МКС.