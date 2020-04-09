Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

"Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, трансляцию полета ведет "Роскосмос".

В миреРоссийский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемииРоссийский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемииЧитать подробнее

Корабль "Союз МС-16" причалил к стыковочному узлу малого исследовательского модуля (МИМ-2) "Поиск" в 17:13 по Москве четверга. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами (ЦУП) и российские члены экипажей корабля и станции.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" состоялся в 11:05 по Москве со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией - на борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

В миреИсточник узнал об отсутствии планов вводить карантин на МКСЧитать подробнее

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.

Астронавт Крис Кэссиди на предполетной пресс-конференции в среду, 8 апреля, заявил о своей уверенности, что новый экипаж не завезет коронавирусную инфекцию на борт МКС.

МКС Анатолий Иванишин ЦПК Кристофер Кэссиди Иван Вагнер Союз МС-16

Новости по теме

Новости

Россия направит помощь в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

Саудовская Аравия в апреле нарастила экспорт нефти до 10,3 млн б/с

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка

G20 решила создать комитет для мониторинга мер по стабилизации нефтяного рынка
Пандемия коронавируса

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

В Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщина

Премьер Италии счел оскорбительным поиск политической подоплеки в помощи от России

Airbus сократит производство самолетов на треть из-за коронавируса

Саудовская Аравия купила акции европейских нефтекомпаний на $1 млрд

Саудовская Аравия купила акции европейских нефтекомпаний на $1 млрд
Пандемия коронавируса

Cпецслужбы США начали отслеживать вспышку COVID-19 в Китае еще в ноябре

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');