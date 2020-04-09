"Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме, трансляцию полета ведет "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-16" причалил к стыковочному узлу малого исследовательского модуля (МИМ-2) "Поиск" в 17:13 по Москве четверга. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами (ЦУП) и российские члены экипажей корабля и станции.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" состоялся в 11:05 по Москве со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. Это первый пуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемой миссией - на борту корабля "Союз МС-16" находится новый экипаж МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Согласно программе полета, Иванишин, Вагнер и Кэссиди проведут в космосе 196 суток. Российские космонавты на борту МКС проведут ряд научно-прикладных исследований и экспериментов, а также выполнят работы по дооснащению российского сегмента станции. Их возвращение на Землю запланировано на октябрь 2020 года.

На борту МКС готовятся к встрече своих коллег космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Нынешний экипаж должен приземлиться 17 апреля после длительной экспедиции.

Подготовка к старту проходила в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж "Союза МС-16" отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями, которые не были допущены на космодром.

Астронавт Крис Кэссиди на предполетной пресс-конференции в среду, 8 апреля, заявил о своей уверенности, что новый экипаж не завезет коронавирусную инфекцию на борт МКС.