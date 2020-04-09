Пресс-секретарь президента не знает, помогает ли ему новый блокатор вирусов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, помогает ли от коронавируса бейдж-блокатор вирусов, который он на всякий случай купил в аптеке. Бейдж на Пескове заметили 8 апреля во время совещания Владимира Путина с губернаторами.

"Каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что новые эксперты говорят, что это может быть вредно. Поэтому точно не знаю", - сказал Песков на брифинге в четверг.

На вопрос о побочных эффектах, он ответил: "Относительно спутанности сознания - это вам нужно, скажем так, выносить вердикт по итогам конференц-колла, все-таки свистящего дыхания пока нет, но спасибо за заботу, в любом случае".

Первые пояснения о блокаторе Песков дал журналистам вечером в среду и объяснил, что сам купил его в аптеке.

Данное "средство защиты от вирусов", по утверждению производителей, основано на выделении диоксида хлора, который способен подавлять жизнедеятельность бактерий и вирусов в радиусе около метра.