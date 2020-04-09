Коронавирусом заразился пресс-секретарь челябинского губернатора

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вынужден самоизолироваться в рабочем кабинете, поскольку у его пресс-секретаря Сергея Зюся подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом сам Текслер сказал журналистам.

Он заверил, что ситуация под контролем.

Заражение Зюся подтвердили в новосибирской лаборатории НПЦ "Вектор". После того, как предварительный результат анализа чиновника оказался положительным, медики проверили все окружение Зюся и журналистов, которые с ним общались. По данным Роспотребнадзора, анализы были взяты более чем у 70 человек. У всех получен отрицательный результат.

Подозрительный результат дал анализ Зюся, который у него планово взяли 4 апреля. 6 апреля стал известен предварительный результат, и чиновника изолировали, сообщала тогда пресс-служба Текслера. Там уточнили, что пресс-секретарь за предыдущий месяц не выезжал из региона и не общался в людьми, недавно побывавшими за границей.

С понедельника все общение губернатора и правительства Челябинской области с журналистами перевели в режим видеоконференц-связи.