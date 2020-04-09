Федеральный центр поможет оснастить больницы в регионах в условиях пандемии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оснащенность больниц, в том числе необходимым количеством коек в условиях развития коронавируса, в ряде регионов не соответствует утвержденным нормативам, но для решения этих вопросов выделяется федеральная помощь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, существует целый ряд регионов, где пока этот фонд койкомест и оснащенность средствами защиты, необходимым оборудованием медицинским не дотягивает до нормативов, которые были определены для нынешней ситуации. И как раз на совещании (Владимира Путина с главами регионов - ИФ) было отмечено, что любые усилия регионов в этом контексте должны дополняться федеральной помощью", - сказал Песков журналистам.

Накануне, 8 апреля, президент провел совещание с регионами, где обсуждалась тема оснащения медицинским оборудованием и необходимым количеством коечного фонда больниц в регионах в условиях развития ситуации с коронавирусом в стране.

"Об этом вчера (на совещании - ИФ) и шла речь. Поэтому, конечно, в этой ситуации регионы будут получать и уже получают помощь от федерального центра", - сказал Песков.