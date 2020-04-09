Свыше 120 новых случаев заражения COVID-19 выявили в регионах ЦФО за сутки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Новые 124 случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в 11 регионах Центрального федерального округа за минувшие сутки.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, в области подтверждено 24 новых случая заражения: 10 - в Муроме, 5 - в Коврове, 2 - в Кольчугино и по одному - в Александрове, Гусь-Хрустальном, Петушках, Радужном, Собинке, Судогде и Юрьеве-Польском, Таким образом, по состоянию на четверг в регионе зарегистрировано 38 случаев COVID-19.

Всего были госпитализированы 55 граждан с подозрением на COVID-19, из них 32 уже выписаны, 23 пациента еще остаются в стационаре. В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждений проведено более 4 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На территории Ивановской области прибавилось 13 новых случаев. По данным регионального оперштаба, официально здесь зарегистрированы 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов выздоровели.

За сутки выявлено еще два положительных результата экспресс-тестов, они направлены в федеральные лаборатории; также ожидается ответ по еще трем положительным результатам экспресс-тестов, сделанных ранее.

За сутки из Москвы пришел один отрицательный тест - у годовалой девочки из города Тейково коронавирусная инфекция не подтвердилась.

В Тульской области региональный оперштаб за минувшие сутки зарегистрировал 12 новых случаев. Все пациенты контактировали с инфицированными. Таким образом, число официально подтвержденных случаев коронавируса в регионе выросло до 66.

"Девять человек, в том числе двое детей, проходят лечение на дому в режиме самоизоляции. У них болезнь протекает без клинических проявлений. Это жители Тулы, Венева, Щекинского, Богородицкого и Тепло-Огаревского районов. Еще трое жителей Тулы госпитализированы в медицинские учреждения с диагнозом "пневмония". Состояние одного из заболевших удовлетворительное, двоих - средней степени тяжести. Все получают необходимое лечение", - сообщила пресс-служба облправительства.

Сообщается также о выздоровлении еще одного пациента, который лечился дома. Это седьмой случай выздоровления от коронавируса в области.

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у 10 жителей Курской области, сообщает администрация региона со ссылкой на столичный референс-центр.

Из них семь человек без каких-либо клинических проявлений болезни находятся на карантине дома под наблюдением врачей и соответствующих служб. Еще трое пациентов в удовлетворительном состоянии изолированы в областной инфекционной больнице имени Семашко, всего в медучреждении четверо зараженных.

В целом COVID-19 подтвержден у 20 курян. Трое из них выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы. В настоящее время под меднаблюдением в изоляции находятся 143 человека. Карантин снят с 951 человека.

Как сообщает правительство Тверской области со ссылкой на Роспотребнадзор, в регионе выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Пациенты госпитализированы. Всего в регионе подтверждено 19 случаев заражения. Трое инфицированных уже выздоровели и выписаны из больницы. В настоящее время в регионе на коронавирус обследовано более 6,5 тыс. человек, в том числе за последние сутки - более 700.

В Орловской области выявлено еще пять случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации региона. Таким образом, всего в области зарегистрировано 17 случаев заражения. Трое больных выздоровели.

В Липецкой области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден еще у четырех жителей региона, ранее контактировавших с заразившимися. Все четверо соблюдали режим самоизоляции и находились под наблюдением врачей. В настоящее время они находятся в Липецкой областной клинической инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии. В целом в регионе 43 заразившихся.

Также четыре случая за сутки выявлено на территории Смоленской области, всего в регионе 11 заразившихся, сообщает федеральный оперштаб.

Три новых случая зафиксировано в Костромской области, семь проб направлены в Москву для подтверждения, сообщили в пресс-службе администрации региона. В регионе 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

В Ярославской области выявлено два новых случая. "Эти двое - жена и сын находящегося у нас на лечении москвича. Ребенку - семь лет. Оба находятся в областной инфекционной больнице", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в четверг.

Ранее в Ярославской области с COVID-19 был госпитализирован житель Московского региона, который прибыл на отдых. Таким образом, число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 13, двое человек выписаны из больницы после выздоровления. Предварительно положительные - восемь тестов, медики ждут результатов повторных анализов.

Как сообщалось, в Брянской области за истекшие сутки число больных коронавирусной инфекцией выросло на 40 человек, до 97. В Белгородской, Тамбовской, Калужской и Воронежской областях новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки выявлено не было.