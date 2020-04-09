Число случаев COVID-19 в Подмосковье за сутки выросло на треть

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье за сутки выявили 199 случаев заражения коронавирусом, всего их стало 748, сообщил областной штаб по борьбе с распространением инфекции.

Среди заболевших 11 детей, 32 человека в возрасте от 65 до 84 лет, 65 - из группы 46-64 года, 91 - люди в возрасте от 18 до 45.

За сутки умерли трое заразившихся, общее число летальных исходов достигло 13.

В Москве за сутки выявили еще 857 зараженных, их общее количество достигло 6698.

Всего по России количество заразившихся выросло на 1459, до 10 131 (+16%), число умерших выросло на 13, до 76.