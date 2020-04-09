"Газпром" купил сотрудникам маски разных цветов, чтобы их не забывали вовремя менять

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Газпром переработка" снабдило своих сотрудников медицинскими масками четырех цветов, чтобы обеспечить контроль за их сменой при ношении.

Как пишет компания, в целях защиты от коронавируса сотрудникам будут выдавать четыре многоразовых маски в день. Синюю маску нужно будет носить по пути на работу, серую маску - в первой половине рабочей смены, темно-зеленую - после обеденного перерыва, а темно-синюю - на обратном пути домой.

Оптимальное время ношения масок не должно превышать шести часов, в связи с этим по рекомендации медицинской службы компании Объединенной первичной профсоюзной организацией были закуплены 70 тысяч масок четырех цветов, что удобно и сотрудникам, и руководству, которое может контролировать регулярную смену масок.

По правилам использования многоразовых масок разработана памятка, в которой отражены рекомендации ношения и обработки масок после использования.

Специфика технологических процессов перерабатывающих заводов относит "Газпром переработку" к непрерывно действующим предприятиям, поэтому на работников этой группы предприятий не распространяется режим нерабочих дней. Часть сотрудников администрации и филиалов "Газпром переработки" переведена на удаленный режим работы с сохранением зарплаты.

В основном это персонал, которому можно организовать удаленные рабочие места, представители группы риска - люди старше 65 лет, беременные женщины, родители с маленькими детьми.

В состав "Газпром переработки" входит пять перерабатывающих заводов, а также "Газпром нефтехим Салават" и строящийся Амурский ГПЗ. Филиалы расположены в ХМАО, ЯНАО, Коми, Астраханской и Оренбургской областях.