В Якутии объявили карантин на Чаяндинском месторождении "Газпрома"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Власти Якутии "до особого распоряжения" ввели карантин на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, откуда газ поступает в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" идет в Китай, объявил глава региона Айсен Николаев.

Он объяснил это решение осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

В связи с режимом карантина людям закрыли въезд и выезд из карантинной зоны запрещен, кроме поездок, необходимых для обеспечения непрерывности производства. На границе зоны введен пропускной режим, посты пропуска будет круглосуточно охранять полиция.

На месторождение запрещен проезд транспорта кроме того, который обеспечивает технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, а также машин правоохранительных органов и медиков.

Ранее стало известно, что у трех газовиков Чаянды подтвердили заражение коронавирусом. Их лечат в районной больнице Ленска.

Также коронавирус нашли еще у четырех из 23 человек, вывезенных рейсом авиакомпании "Газпром авиа" из Талакана (Якутия) в Ноябрьск (ЯНАО) с Чаяндинского месторождения.

"Сейчас совместно с ПАО "Газпром" будем проводить масштабное тестирование всех сотрудников производства на предмет выявления потенциальных носителей вируса. Те анализы, которые были сданы тремя вновь прибывшими в Ленск работниками ООО "Газпром добыча Ноябрьск", оказались отрицательными. Всего из шести анализов у нас три отрицательных и три положительных", – заявил в пятницу на брифинге Николаев.

По данным правительства Якутии на утро 17 апреля, всего в республике подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, 15 заболевших уже выздоровели.