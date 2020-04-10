МГУ проведет ГОСы и защиты дипломов онлайн

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова проведет государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом.

"10 602 выпускника будут нами проэкзаменованы государственной комиссией в установленном порядке, то есть члены госкомиссии будут находиться на связи, будут видеть выпускника, будет проходить идентификация личности, и дальше будет идти выпускной экзамен: ответы, вопросы, оценка", - сказал Садовничий в пятницу на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях коронавируса.

Защита выпускных квалификационных работ также будет проходить онлайн, и технически это организовать проще, чем госэкзамены, отметил ректор. "Дипломные работы - даже проще. Дипломные работы - или выпускные, по-разному называются, - они уже написаны, научные руководители знают эту работу", - сказал Садовничий.

Он добавил, что работы будут предъявлены комиссии, в режиме онлайн будет возможность задать вопросы автору работы, если они возникнут.

При этом традиционное вручение "красных дипломов" в МГУ этим летом, скорее всего, не состоится.

"Я вручал дипломы с отличием всем, 4 тысячи, и я пожимал руку каждому ученику. Я как-то попробую компенсировать эту невозможность, но, к сожалению, сейчас, наверное, не удастся", - сказал Садовничий.