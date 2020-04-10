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У нескольких сотрудников МГУ нашли коронавирус

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что у нескольких сотрудников МГУ была выявлена коронавирусная инфекция, но они не контактировали с коллективом университета.

"Слава богу, нам удалось практически избежать серьезных осложнений. Хотя, конечно, в последнее время несколько человек, сотрудников МГУ, которые уже не приходят в университет, но находятся в городе, зафиксированы случаи заболеваний, но контактов с университетом уже не было за этот период", - сказал Садовничий на заседании рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях коронавируса в пятницу.

Он добавил, что в целом, инфекция вуз почти не затронула. "В основном, мы обошлись нормально", - сказал ректор.

Москва МГУ коронавирус

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