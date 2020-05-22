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Всероссийский онлайн-выпускной в вузах собрались провести 4 июля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Всероссийский выпускной для студентов планируется провести 4 июля в онлайн-формате, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в программе "Диалог" на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Министр выразил надежду, что во время онлайн-выпускных студентов смогут поздравить "лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали напутствие".

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При этом министр отметил, что выпускные все равно пройдут на локальных площадках "потому что мы понимаем, что и часовые пояса, и особенности эпидемиологической ситуации, и ритм жизни (у каждого региона) свой, и тут будут свои уникальные мероприятия, но атмосфера праздника, солидарности со всей страной, это то, чего ожидают наши выпускники".

Фальков также подчеркнул, что некоторые вузы смогут провести выпускные в привычном формате. "Конечно, идеальный вариант - собраться в прежнем формате, и мы не препятствуем, а наоборот все для этого сделаем, тем более, что онлайн как дополнение сработает", - добавил Фальков.

"Сама идея того, что это пройдет в один день по всей стране, и многие вузы, если не большинство, уже поддержали, мне кажется, - это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было", - отметил министр.

Ранее Фальков сообщал, что выпускники смогут отметить окончание университета в начале июля в режиме онлайн - для них впервые организуют всероссийский выпускной вечер в дистанционном формате.

Россия Валерий Фальков

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